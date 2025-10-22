El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en total, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 18 grados durante el día. Este rango térmico, aunque fresco, será agradable para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de viento notablemente frescas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cuntis tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en vehículos, ya que el viento puede afectar la visibilidad y la estabilidad.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen viajar o realizar actividades que requieran buena visibilidad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede crear un ambiente propenso a la formación de niebla, lo que podría dificultar la conducción en las primeras horas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que la lluvia se intensifique en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en ciertos periodos, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.