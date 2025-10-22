El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto, con lluvias ligeras que se prevén en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 19 grados durante el día. Este rango térmico, aunque fresco, se sentirá cómodo para la mayoría de las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 92% y el 99%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en los momentos más intensos. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal ante la humedad, pero también podría contribuir a que la sensación térmica sea más fresca. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, alcanzando su máxima intensidad alrededor de las 12:00 y 13:00 horas, cuando se prevé que el viento sople a 63 km/h.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Los periodos de bruma se alternarán con momentos de lluvia escasa, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más húmedo y fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 60% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Catoira estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o con mala visibilidad.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras, alta humedad y vientos moderados. Se aconseja a la población que se prepare para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.