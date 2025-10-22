El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían persistir a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, aunque fresco, será más que tolerable para las actividades diarias, pero se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones que puedan surgir. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas que oscilarán entre los 48 y 62 km/h, principalmente del sector sur y suroeste. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir. Las ráfagas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar algunas molestias.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto es un aspecto a considerar para quienes necesiten desplazarse, ya que podría dificultar la conducción y aumentar el riesgo de accidentes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 25% de posibilidad en las horas de la tarde, aumentando a un 60% en el periodo de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.