El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 18 a 19 grados durante la mayor parte del día. Las mínimas se registrarán en la mañana, con 17 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, entre el 92% y el 97%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 32 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma que se espera en varios periodos, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La combinación de la bruma y la lluvia ligera podría crear condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias, llevando paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.