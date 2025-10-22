El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo cubierto persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cambados necesiten paraguas a lo largo del día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 29 km/h en las primeras horas y hasta 54 km/h en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y provocar sensaciones térmicas más frescas.
En cuanto a la temperatura, se mantendrá en torno a los 18 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 17 grados en la tarde. Las temperaturas mínimas se registrarán en la noche, cuando el termómetro podría bajar a 16 grados. La combinación de viento y humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día en Cambados se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
