El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura podría experimentar ligeros aumentos, alcanzando hasta 19 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará del suroeste con velocidades que oscilarán entre 18 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en momentos puntuales. Este viento podría contribuir a que las lluvias sean más notorias en ciertos periodos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100%.

Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa entre el 35% y el 60% en diferentes intervalos del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse de manera intermitente, especialmente en la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia ligera, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que mantengan precauciones adicionales y reduzcan la velocidad en tramos donde la visibilidad sea limitada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.