El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas en general, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este rango de temperatura, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en la mañana y se mantendrá por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 31 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad debido a la lluvia y la niebla que se prevé en la zona. La niebla será un fenómeno recurrente, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando hasta un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse rápidamente.

A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla, lo que podría dificultar la realización de actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a la población que planifique sus actividades considerando estas condiciones climáticas adversas. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo, fresco y potencialmente tormentoso, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.