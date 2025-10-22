El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas en general, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm en la tarde.
La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este rango de temperatura, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en la mañana y se mantendrá por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 31 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad debido a la lluvia y la niebla que se prevé en la zona. La niebla será un fenómeno recurrente, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando hasta un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse rápidamente.
A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla, lo que podría dificultar la realización de actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a la población que planifique sus actividades considerando estas condiciones climáticas adversas. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente húmedo, fresco y potencialmente tormentoso, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
