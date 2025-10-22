El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17-18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 34 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría contribuir a la dispersión de la niebla, aunque también podría generar incomodidad en actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda verse comprometida.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se registren pequeñas cantidades de lluvia a lo largo del día, con un total estimado de 0.2 a 1 mm. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Los periodos de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 35% a 60% en diferentes intervalos del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los residentes deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla y cielos cubiertos, intercalados con lluvias escasas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.