El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero se espera que persista la bruma en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia escasa entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Esto se verá acompañado de un cielo cubierto, lo que podría hacer que la tarde se sienta más oscura y húmeda.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más ventosas. Este viento podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados .

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 18 grados . La niebla podría regresar, especialmente después del ocaso, que se espera para las 19:42. En resumen, hoy en Baiona se experimentará un día marcado por la niebla matutina, lluvias ligeras por la tarde y un ambiente fresco y húmedo, con un viento notable del suroeste.

