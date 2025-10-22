El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 91% hacia el final del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con períodos de lluvia ligera, especialmente en la mañana y nuevamente hacia la tarde. La probabilidad de tormenta es notable, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea moderada debido a la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría afectar el tráfico en las carreteras. Es recomendable que los conductores mantengan precauciones adicionales al volante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00. La lluvia se espera que disminuya, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol será a las 19:41, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje otoñal de As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.