El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en las horas centrales de la jornada. Por la tarde, se espera un leve ascenso, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La humedad relativa será un factor constante, con valores que rondarán entre el 94% y el 100% a lo largo del día. Esto, combinado con las lluvias, generará un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para algunas personas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de lluvia y que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 34 km/h por la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, las ráfagas podrían ser más fuertes en las zonas costeras, por lo que se aconseja precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Se recomienda a todos estar preparados para las condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el estado del tiempo.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.