El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en las horas más activas. A pesar de la escasa intensidad de la lluvia, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante todo el día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h, predominando de dirección sur-suroeste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 16:00 y las 20:00 horas, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la conducción y otras actividades que requieran buena visibilidad. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones cambiantes.

A medida que avance la tarde, es probable que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 19:43, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y el viento.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.