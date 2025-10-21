El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 18 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 17 grados, que descenderán ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día, para luego volver a alcanzar los 17 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 95% a 100%, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 45% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse algunas tormentas aisladas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto, con condiciones de bruma en algunos momentos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves, pero con un ambiente húmedo y ventoso que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.