El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los periodos iniciales, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en el periodo de 20:00 a 21:00, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Los periodos de lluvia más intensos se prevén entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, por lo que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 48 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y potencialmente peligrosas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar las precauciones en la carretera.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:40, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 16 grados , lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique debido a la humedad y el viento.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se vivirá un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias esporádicas y un viento notable. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes que se presenten.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana y se intensificarán en la tarde.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se acumulen hasta 0.2 mm en las horas de la tarde, alcanzando hasta 4 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.