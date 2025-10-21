El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que se mantendrán a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente posibilidad de niebla y bruma, que se prevé que afecten la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

La salida del sol está prevista para las 08:54, mientras que el ocaso se producirá a las 19:43, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se recomienda a los vigueses que se preparen para un día de lluvia ligera y temperaturas suaves, manteniendo precauciones ante la posibilidad de niebla y viento moderado.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.