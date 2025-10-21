El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las horas de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos de escasa visibilidad debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. La bruma también se hará presente, afectando la visibilidad en las carreteras y calles de Valga.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los transeúntes se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el viento y la humedad.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento al 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.