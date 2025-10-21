El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia, con un total de 4 mm pronosticados. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la posibilidad de ráfagas más fuertes.

A lo largo del día, el cielo alternará entre momentos de bruma y nubes más densas, lo que limitará la visibilidad en algunos momentos. La bruma será más notoria en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias más intensas en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.