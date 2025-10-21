El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados en las primeras horas, y alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la mañana y manteniéndose por encima del 89% durante todo el día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 17 km/h. Las rachas máximas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, las condiciones de lluvia escasa continuarán, con un ligero aumento en la probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta el 40% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones no se espera que sea significativa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total durante el día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables. La combinación de alta humedad y viento del suroeste puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo paraguas a mano y considerando las condiciones de visibilidad al conducir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.