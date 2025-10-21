El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.
A medida que avance el día, las condiciones de lluvia continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Entre las 08:00 y las 14:00, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 35% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, lo que podría intensificar temporalmente las precipitaciones.
En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.
El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
- El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
- El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.
