El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se acumulen hasta 0.2 mm en las horas de la tarde, alcanzando hasta 4 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento variará, pero se espera que predominan las ráfagas del oeste, con velocidades que rondarán entre los 20 y 27 km/h.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es recomendable que los residentes de Silleda tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de viento, humedad y la probabilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de una jornada segura y cómoda.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 1 mm en total.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana y se intensificarán en la tarde.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los periodos iniciales, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.