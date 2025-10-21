El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de 0.1 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 0.4 mm en el periodo de 14:00 a 20:00.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en las horas centrales de la jornada. Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la nubosidad y la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, con ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la lluvia.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las zonas costeras y rurales.

A medida que avance la tarde, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 19:43, marcando el final de un día gris y húmedo en Sanxenxo. Aunque las condiciones no son ideales para actividades al aire libre, los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo la lluvia, que aporta un aire fresco y revitalizante a la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 a 18 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 a 18 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 a 18 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.