El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 16 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde. Esta leve elevación en la temperatura puede ofrecer un respiro momentáneo, pero la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que rondarán el 94% al 100% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad y la lluvia. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las zonas rurales y carreteras menos transitadas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. La combinación de humedad, viento y lluvia creará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.