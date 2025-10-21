El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 19 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 93% al inicio del día y alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad será un factor predominante, con niveles que se mantendrán por encima del 90% durante todo el día. Esto, junto con la presencia de niebla y bruma en algunos momentos, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea baja en la mañana, pero aumentará a un 35% en la tarde y hasta un 45% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:53 y el ocaso a las 19:43, lo que significa que los días se están acortando a medida que avanzamos hacia el invierno. En resumen, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.