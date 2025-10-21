El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados durante la mayor parte del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente en combinación con la alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 50% durante la tarde.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos o actividades al aire libre. La combinación de la lluvia, la bruma y el viento podría hacer que las condiciones sean menos que ideales para disfrutar de un paseo o actividades recreativas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean salir. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida en varios puntos de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se presentarán en intervalos a lo largo del día.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.