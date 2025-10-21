El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, que aumentarán ligeramente a 18 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado a pesar de la nubosidad y la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en torno al 94-99%, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente con el viento que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A lo largo de la tarde, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran valores de hasta 60% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la mayor parte de la lluvia será ligera y dispersa.

En resumen, Redondela experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que estén atentos a las condiciones del tiempo a medida que avanza el día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.3 mm hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.