El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 15 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana y bajando ligeramente a 99% en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría indicar la llegada de tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, especialmente en la mañana y la tarde, debido a la bruma y la niebla que se prevé en la zona. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en exteriores.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del suroeste. Se recomienda estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.