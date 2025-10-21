El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la nubosidad persistente y la posibilidad de lluvias intermitentes mantendrán el ambiente fresco y húmedo. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que oscilarán entre los 19 y 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Durante la mañana, las rachas alcanzarán su máxima intensidad, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de frescor.

La probabilidad de tormentas es moderada, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se estima un 55% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo chubascos más intensos, aunque de corta duración. La bruma también será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día y al atardecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunos.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima fresco y húmedo, con lluvias escasas y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de lluvia.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.