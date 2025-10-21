El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se sentirá bastante húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de visibilidad se vean afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Es recomendable que los conductores tomen precauciones adicionales y que los peatones sean conscientes de las condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es prudente vestirse en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.