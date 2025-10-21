El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también es un factor que favorece la formación de niebla, que se espera que se presente en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por las carreteras.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas en la región, lo que podría intensificar temporalmente las precipitaciones.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de niebla y viento, y tomar precauciones al conducir.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.