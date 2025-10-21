El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 97% durante la mayor parte de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, favorecerá la formación de niebla en ciertos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones no se espera que sea significativa, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, lo que permitirá breves momentos de calma entre los chubascos.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:43, momento en el cual las condiciones de niebla podrían intensificarse, especialmente en las áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, alta humedad y viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones de niebla y posibles tormentas, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida en varios puntos de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se presentarán en intervalos a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.