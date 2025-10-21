El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también es un indicativo de la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo ante la humedad, aunque también podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 50% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en carreteras y caminos rurales.

En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y una alta humedad. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y posibles precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.4 mm.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.