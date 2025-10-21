El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 19 grados durante el día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas centrales de la jornada. Hacia la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 19 grados, lo que podría ofrecer un respiro temporal en medio de la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 90% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 39 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la combinación de viento y humedad al salir.

La visibilidad se verá afectada por la niebla, especialmente en los periodos donde se espera una mayor concentración de humedad. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 45% entre las 08:00 y las 14:00, y un 35% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas, así como para una visibilidad reducida debido a la niebla.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que persistirá a lo largo del día. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunas áreas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados en las primeras horas, y alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.