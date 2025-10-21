El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que baje a un 90% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa la presencia de niebla y bruma en varios momentos del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La niebla será más densa en las primeras horas de la mañana y se espera que persista en algunos momentos de la tarde, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un 35% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de O Rosal se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor niebla y lluvia, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados en las primeras horas, y alcanzando hasta 20 grados en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.