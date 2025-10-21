El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de viento de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera que la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. A lo largo de la tarde, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos aislados. La probabilidad de tormenta es moderada, alcanzando un 35% en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de tormentas eléctricas.

El cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del día, con momentos de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día gris y húmedo en O Porriño.

En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con temperaturas suaves pero una alta sensación de humedad. Se aconseja a los habitantes de O Porriño que se preparen para un día de clima inestable y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia y tormentas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades





Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.