El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en el periodo de 14:00 a 20:00.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 95% en las horas más críticas del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en los momentos en que las temperaturas se acerquen a su máximo.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad se verá reducida en algunos momentos debido a la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la conducción y las actividades en la costa. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades marítimas.

A pesar de las condiciones de lluvia y viento, la comunidad de O Grove puede esperar un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos. Las probabilidades de tormenta son bajas, con un 0% de probabilidad en la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.