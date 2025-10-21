El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría alcanzar los 19 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado a pesar de la nubosidad y la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 95% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en zonas expuestas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% durante las horas centrales del día, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Nigrán estén preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias ligeras, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que persistirá a lo largo del día. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunas áreas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.