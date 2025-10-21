El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.1 a 0.4 mm en diferentes periodos, con un pico de 2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos del sur también pueden traer consigo un aire más cálido, aunque la sensación general será de frescura debido a la lluvia y la nubosidad.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, con mínimas de 16 grados por la noche. La puesta de sol ocurrirá a las 19:43, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier aviso meteorológico que pueda surgir a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.