El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de niebla, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance el día, las nubes cubrirán el cielo, y se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100%, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 23 km/h. Las rachas máximas se podrían sentir en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se espera que la humedad comience a descender ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo alta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas rondarán los 17 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.