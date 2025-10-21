El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 19 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad de las lluvias podría ser más intensa.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará una sensación de bochorno, especialmente en los momentos de mayor actividad de las lluvias.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, también podría influir en la dispersión de las nubes y la intensidad de las lluvias.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, con un 50% de probabilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 0.4 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 20 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.