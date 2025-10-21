El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 99% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo en combinación con la humedad y las bajas temperaturas.

A lo largo del día, la niebla persistirá en varios momentos, especialmente en las primeras horas y durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las zonas costeras y rurales. Los residentes y visitantes deben tener precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y niebla persistente. Las temperaturas se mantendrán frescas y la alta humedad contribuirá a una sensación de incomodidad. Se recomienda estar preparados para las condiciones meteorológicas adversas y tomar las precauciones necesarias al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm en la tarde.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.