El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida en varios puntos de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se presentarán en intervalos a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 18 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en varias ocasiones. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La precipitación será ligera, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Meis necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias se concentrarán principalmente entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, con una ligera pausa en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar la niebla ni las nubes, pero sí podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Las rachas más intensas se sentirán entre las 16:00 y las 20:00, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de las lluvias.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. La combinación de la niebla y la lluvia ligera puede crear condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Los residentes deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo a mano los elementos necesarios para enfrentar la lluvia y el viento.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.