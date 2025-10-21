El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 a 18 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevén lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm en total, pero serán suficientes para mantener el ambiente húmedo y contribuir a la sensación de frescura.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que acentuará la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es un factor que contribuirá a la persistencia de la niebla durante el día, especialmente en las primeras horas y al anochecer.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 26 y 33 km/h, predominando la dirección del sur y suroeste. Estas ráfagas pueden ser más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los residentes y visitantes de Meaño tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde la niebla sea más densa y el viento pueda afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La salida del sol está programada para las 08:55, mientras que el ocaso será a las 19:43, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque con condiciones de visibilidad reducida. A medida que se acerque la noche, se espera que la niebla vuelva a intensificarse, lo que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre. En resumen, hoy en Meaño será un día marcado por la niebla, la nubosidad y algunas lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de 0.1 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 0.4 mm en el periodo de 14:00 a 20:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.