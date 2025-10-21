El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana y se intensificarán en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 98% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad se irá reduciendo ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles altos, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla y la posibilidad de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la acumulación total sea de aproximadamente 4 mm, con picos de lluvia más intensos en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, pero podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la niebla y las posibles tormentas, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 1 mm en total.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se acumulen hasta 0.2 mm en las horas de la tarde, alcanzando hasta 4 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los periodos iniciales, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 1 mm en total.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se acumulen hasta 0.2 mm en las horas de la tarde, alcanzando hasta 4 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los periodos iniciales, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 1 mm en total.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla ha dado paso a un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero se espera que se acumulen hasta 0.2 mm en las horas de la tarde, alcanzando hasta 4 mm en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00.

Hoy, 21 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los periodos iniciales, lo que indica un ambiente muy húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.