El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja. Durante la mañana, las velocidades del viento rondarán los 34 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día, pero manteniendo una intensidad notable.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la navegación y las actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la bruma podría disiparse, pero las condiciones de cielo cubierto persistirán.

Es importante que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa se preparen para un día de clima inestable. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad creará un ambiente fresco, por lo que es aconsejable estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.