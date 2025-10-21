El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 16 y 22 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde, lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que las condiciones se tornen más inestables.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 73% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas suaves, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 19 km/h en la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 12:00 y las 14:00 horas, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de las lluvias.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo inestables.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas suaves, condiciones que invitan a estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.