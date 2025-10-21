El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando los 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que podrían llegar hasta los 37 km/h. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados, mientras que la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Las rachas de viento continuarán, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en los periodos de la tarde, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo. La tarde se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente hacia la noche, manteniéndose en torno a los 17 grados.

El ocaso se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían ser un tanto adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.