El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 1 mm en total.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 14 a 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 14 grados, que irán aumentando ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados. Este rango de temperatura, aunque fresco, será cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 20 y 25 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, donde podrían alcanzar hasta 48 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 60% durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento temporal en la intensidad de la lluvia.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.