El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, y a medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 93% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Este viento podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormenta es moderada, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, aunque no se anticipan eventos severos. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Los ciudadanos de A Estrada deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, marcando un cierre de jornada fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.