El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias ligeras. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, cercanos al 100%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Por la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente a 18 grados, pero la combinación de viento y humedad hará que se sienta más fresco.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución. Las condiciones de visibilidad seguirán siendo desfavorables, especialmente en las zonas más afectadas por la niebla.

Hacia el final del día, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La puesta de sol se producirá a las 19:42, y aunque la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. En resumen, un día de octubre típico en Cuntis, donde la niebla y las lluvias ligeras marcarán la pauta, invitando a los habitantes a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

