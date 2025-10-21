El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 18 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será agradable para quienes realicen actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 29 y 53 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Esta situación podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en consecuencia. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notorias en áreas abiertas y expuestas, así que se aconseja tener precaución al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen viajar o realizar actividades que requieran una buena visibilidad.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda estar preparados para posibles tormentas y mantener precauciones ante la niebla y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.